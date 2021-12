Arbeitsmarkt: Oberfranken erholt sich am schnellsten

Viele Menschen sind in Kurzarbeit, manche haben ihren Job zeitweise oder sogar ganz verloren. Die Corona-Krise hat auch große Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt gehabt. In Oberfranken scheint er sich aber am schnellsten wieder davon zu erholen.

In Oberfranken liegt die Arbeitslosigkeit bereits im Schnitt des kommenden Jahres voraussichtlich wieder leicht unter dem Niveau von 2019. Das hat eine Auswertung von Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) durch die Vereinigung der bayerischen Wirtschaft (vbw) ergeben. Konkret erwartet sie ein Minus von lediglich 0,4 Prozent. In anderen Regionen Bayerns sind die Erwartungen dagegen deutlich schlechter: Für die Oberpfalz zum Beispiel rechnet die Wirtschaft im Jahresschnitt mit 4,1 Prozent mehr Arbeitslosen. Im Bezirk Weiden, zu dem auch der Landkreis Tirschenreuth gehört, erwartet sie allerdings mit 12,5 Prozent den stärksten Rückgang der Arbeitslosigkeit im Vergleich zu 2019. Im Bezirk Bayreuth-Hof sind es immerhin 4,7 Prozent.