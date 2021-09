Arbeitsmarkt: Noch viele Ausbildungsplätze in der Region frei

Heute startet offiziell das neue Ausbildungsjahr. Es sind aber noch weit nicht alle verfügbaren Ausbildungsplätze in der Euroherz-Region besetzt. Die Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof meldet für ihren Bezirk noch rund 1.400 freie Ausbildungsstellen. Die Arbeitsagentur rät denjenigen, die noch unentschlossen sind, die restliche Ferienzeit für ein Gespräch mit der Berufsberatung zu nutzen. Im Vogtland sind noch knapp 500 Stellen unbesetzt, im Landkreis Tirschenreuth sind es um die 200.

Auch die Handwerkskammer für Oberfranken berichtet über zahlreiche unbesetzte Ausbildungsstellen. Den Grund dafür sieht Präsident Matthias Graßmann in der anhaltenden Pandemie, in der es bisher nur selten möglich war persönlichen Kontakt zwischen potenziellen Auszubildenden und Arbeitgebern herzustellen. Im Handwerk sei es jedoch essenziell, dass sich Meister und Auszubildende verstehen, so Graßmann weiter.