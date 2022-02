Arbeitsmarkt in der Region: Gute Chancen für Nachwuchskräfte

Der Fachkräftemangel macht sich unter anderem im Handwerk bemerkbar. Aber auch viele andere Betriebe suchen händeringend Nachwuchs. Für junge Menschen bedeutet das auf der anderen Seite: Sie haben für ihre Ausbildung viele Möglichkeiten. Laut der Agentur für Arbeit Plauen waren in Sachsen im Januar knapp 12.000 Bewerber auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz. Über 15.000 Ausbildungsplätze gab es. Die Jugendberufsagenturen in Sachsen beraten junge Menschen bei der Berufsfindung. Unter anderem geht es um die Frage, welche Berufe denn eigentlich in der Zukunft gebraucht werden.

Als Beispiel nennt die Agentur für Arbeit Plauen die Solarbranche. Dabei gibt es Jobs zum Beispiel für Elektroniker und Mechatroniker.

Auch die Arbeitsagentur Bayreuth-Hof betont: Wer sich heute ausbilden lässt, ist morgen gesuchte Fachkraft. Dort finden ebenfalls Berufsberatungen statt.

Kontakt zur Berufsberatung der Arbeitsagentur Bayreuth-Hof:

• telefonisch unter 0921 887 100 oder

• per Mail an Hof.Berufsberatung@arbeitsagentur.de

Kontakt zur Berufsberatung der Agentur für Arbeit Plauen:

• Terminanfrage Berufsberatung: Online-Formular

• Telefon: 0800 4 5555 00

• E-Mail: plauen.berufsberatung@arbeitsagentur.de

Unter diesem Link findet ihr eine PDF mit den offenen Ausbildungsstellen im Vogtlandkreis