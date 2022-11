Arbeitsmarkt in der Euroherz-Region: Situation im November bleibt stabil

Trotz Energiekrise, Inflation und Ukraine-Krieg ist die Lage auf dem Arbeitsmarkt in der Euroherz-Region im November relativ stabil geblieben. Das berichten die regionalen Agenturen für Arbeit. Im Landkreis Tirschenreuth sowie in Stadt und Landkreis Hof sind die Arbeitslosenzahlen im Vergleich zum September leicht zurückgegangen. Im Vogtland sowie im Landkreis Wunsiedel ist die Zahl der Arbeitslosen dagegen leicht gestiegen. Besonders Menschen mit Behinderung haben es aktuell schwer auf dem Arbeitsmarkt, teilen die regionalen Agenturen für Arbeit mit. Sie profitieren nicht in gleichem Maße von der günstigen Arbeitsmarktlage, wie Personen ohne Handicap.