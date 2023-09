Arbeitsmarkt im September: Herbstbelebung fällt schwächer aus

Der Ausbildungsstart im September zeigt sich auf dem Arbeitsmarkt in der Region: Die Arbeitslosenzahlen sind im Vergleich zum August zurückgegangen. Denn viele junge Menschen unter 25 Jahren konnten sich bei den Arbeitsämtern wieder abmelden.

Allerdings bemerkt die Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof eine Zurückhaltung, was neue Stellenmeldungen betrifft. Die Zahl junger Arbeitsloser bleibt im Raum Hof und Wunsiedel noch über Vorjahresniveau.

Die Unternehmen sind vorsichtig aufgrund der schwierigen konjunkturellen Lage. Die Agentur für Arbeit in Plauen sieht zum Beispiel eine schwächere Herbstbelebung im Vogtland als sonst.