Arbeitsmarkt im Mai: weiterer Anstieg befürchtet

Die Arbeitslosigkeit in der Euroherz-Region ist auch im Mai weiter angestiegen. Davon gehen Experten vor der Bekanntgabe der offiziellen Zahlen aus. Die Bundesagentur für Arbeit stellt heute um 10 Uhr die bayerischen Arbeitslosenzahlen für Mai vor. Der Arbeitsmarkt steht wegen der Corona-Pandemie unter Druck. Im April war die Zahl der Menschen ohne Job im Freistaat auf 272.000 gestiegen. Die Arbeitslosenquote kletterte auf 3,6 Prozent und damit auf den höchsten Wert für einen April seit fünf Jahren. Knapp 120.000 Unternehmen hatten nach Angaben der Regionaldirektion in Nürnberg Kurzarbeit angemeldet. Nach einer Umfrage des Ifo-Instituts trifft die Corona-Krise den bayerischen Arbeitsmarkt besonders hart: ein Fünftel der Unternehmen hat demnach beschlossen, Jobs abzubauen. Dennoch könnte ein leichter Frühjahrsaufschwung auf dem Arbeitsmarkt zu spüren sein: die Zahlen steigen zwar weiter an, jedoch bei weitem nicht mehr so stark wie noch im April.