Arbeitsmarkt im März: Frühjahrsbelebung weniger dynamisch als sonst

Wenn im Frühling wieder mehr Menschen einen Job haben, weil sie wieder vermehrt draußen arbeiten können, sprechen die Arbeitsagenturen von Frühjahrsbelebung. Die war auch jetzt wieder im März spürbar, berichten die Agenturen für Arbeit im Sendegebiet. Es gab im Hofer Land, in den Landkreisen Wunsiedel und Tirschenreuth und im Vogtland weniger Arbeitslose als im Februar. Aber: die angespannte Lage durch Krieg und Fachkräftemangel scheint so langsam auf dem Arbeitsmarkt durchzudringen. Die Arbeitslosenzahlen sind deutlich höher als zum Vorjahreszeitraum. Und: Die Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof berichtet, dass sich immer mehr junge Menschen nach ihrer dreijährigen Ausbildung melden. Sprich: Sie werden nicht übernommen. Die Unternehmen melden weniger Stellen. Das Fazit: Die Frühjahrbelebung fällt deutlich weniger dynamisch aus als in den Vorjahren.