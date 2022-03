Arbeitsmarkt im Februar: „nahender Frühling spürbar“

Wenig verändert hat sich im Februar der regionale Arbeitsmarkt. Aber die Tendenz geht hin zu weniger Arbeitslosen, da mehr Menschen mit steigenden Temperaturen und besserem Wetter wieder ihre Jobs aufnehmen können. Die Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof meint, der nahende Frühling sei deutlich spürbar. In Stadt und Landkreis Hof sind zum Beispiel 90 Prozent mehr Stellen gemeldet als noch im Februar vor einem Jahr. Im Landkreis Wunsiedel ist die Zahl der Arbeitslosenzahlen ganz leicht gestiegen, aber ohne an der Quote etwas zu ändern. Auch hier steigt die Nachfrage nach Arbeitskräften wieder an. Der Arbeitsmarkt im Vogtland zeigte sich im Februar ebenfalls stabil und im Landkreis Tirschenreuth war es immerhin eine Person weniger als im Januar, die keinen Job hatte.