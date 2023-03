Arbeitsmarkt im Februar: Ein Hauch von Frühling

Der kürzeste Monat des Jahres ist vorbei und auf dem Arbeitsmarkt gab es schon die ersten Frühlingsboten zu spüren. Das schreibt zumindest die Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof in ihrem aktuellen Arbeitsmarktbericht für den Februar. In Stadt und Landkreis Hof ist die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zu Januar gesunken. Anders als in den anderen Regionen gabs im Landkreis Wunsiedel aber wieder mehr Arbeitslose. Allerdings sieht das Stellenangebot aktuell wieder richtig gut aus: Die Nachfrage der Unternehmen hat sich im Landkreis Wunsiedel zum Beispiel verdoppelt. Dieser Trend zeigt sich auch im Vogtland. Wobei auch hier die Arbeitslosenzahlen im Februar nochmal gestiegen sind. Stabile Werte trotz eines leichten Anstiegs vermeldet auch die Agentur für Arbeit in Weiden für den Landkreis Tirschenreuth. Selbst Bauunternehmen könnten ihre Mitarbeiter demnach mittlerweile gut über den Winter weiterbeschäftigen, zum Beispiel wenn sie in Kurzarbeit gehen.