Arbeitslosigkeit: Höchster Anstieg seit zehn Jahren

Die Corona-Krise hat den Arbeitsmarkt kräftig durcheinandergewirbelt. Viele sind in Kurzarbeit, die Arbeitslosigkeit ist so hoch wie seit zehn Jahren nicht mehr. Und dieser Trend geht erstmal so weiter. Im Arbeitsagenturbezirk Bayreuth-Hof sind in diesem Jahr 2500 Menschen mehr ohne Job. Im kommenden Jahr sinkt die Arbeitslosigkeit im Schnitt wieder, bleibt aber auf hohem Niveau. Das geht aus der Herbstprognose des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung hervor.

Der Lockdown Light ist darin noch nicht abgebildet. Wirtschaftsverbände machen aber nicht nur die Corona-Krise dafür aus, die Strukturen in der Industrie verändern sich und die Strom- und Energiekosten sind immer höher.