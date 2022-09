Arbeitslosenzahlen September 2022: Zahl der Stellenangebote wegen Energiekosten gesunken

Die hohen Energiekosten machen sich in vielen Bereichen unseres Lebens bemerkbar – auch auf dem Arbeitsmarkt. So ließe sich aktuell eine große Zurückhaltung von Seiten der Unternehmen erkennen, was Stellenangebote und die Suche nach Mitarbeitern betrifft, so die Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof. Im Bezirk der Agentur für Arbeit Tirschenreuth ist die Zahl der offenen Stellen hingegen auf ein Rekordniveau angestiegen. In allen Teilen der Euroherz Region bleibt die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum Vorjahresmonat stabil. Durch den Schul- und Ausbildungsbeginn im September, haben sich viele bei der Agentur für Arbeit abgemeldet. Bereits jetzt gibt es für Schüler die Möglichkeit, sich für Ausbildungsstellen im kommenden Jahr zu bewerben. Wer heuer noch auf der Suche ist, findet auch noch Angebote bei der Agentur.