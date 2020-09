Arbeitslosenzahlen: Saison- aber nicht corona-bedingter Anstieg

Im August haben manche Berufsgruppen üblicherweise nicht viel zu tun. Das gilt zum Beispiel auch für Politiker oder Lehrer. Manche Saisonarbeiter müssen sich im August aber auch arbeitslos melden und deshalb steigen in diesem Monat die Arbeitslosenzahlen. So auch dieses Jahr. Im Landkreis Wunsiedel ist die Quote um ganze 0,3% gestiegen, im Landkreis Hof ist es nur minimal weniger. Im Vogtland gab es nur einen geringfügigen Anstieg um 0,1 Prozentpunkte. Völlig anders verhält es sich in der Stadt Hof: Dort ist die Arbeitslosigkeit entgegen des Trends sogar leicht zurückgegangen. Klar ist jedoch weiterhin: Auch wenn Corona auf die Entwicklungen im August so gut wie keine Auswirkungen hatte, so bewegt sich der Arbeitsmarkt auch nicht wieder in Richtung der Zahlen aus den Vorjahren.