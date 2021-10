Arbeitslosenzahlen Oktober 2021: Deutlicher Rückgang der Arbeitslosenquote

Gute Neuigkeiten auf dem Arbeitsmarkt. Wie die Agentur für Arbeit mitteilt, ist die Arbeitslosenquote im Freistaat Bayern erstmals seit Dezember 2019 wieder auf einen Wert unter 3 Prozent gesunken. Außerdem zeigt sich die saisonal übliche Belebung des Arbeitsmarktes heuer besonders deutlich.

Diese Entwicklung zeigt sich auch in der Euroherz Region. Im Hofer Land ist besonders die Zahl der Arbeitslosen unter 25 Jahren gesunken. Grund dafür sind unter anderem auch begonnene Ausbildungen. Im Landkreis gibt es aktuell mehr Arbeitsstellen als Arbeitslose – die Arbeitskräftenachfrager steigt weiter an. Auch im Landkreis Tirschenreuth sinkt die Arbeitslosenquote in diesem Monat auf 2,6 Prozent. Ähnliche Entwicklungen finden sich im Vogtlandkreis – auch hier sind im Oktober weniger Menschen arbeitslos gemeldet als noch im September.