Arbeitslosenzahlen: Niedrigster Wert in einem Mai

Steigende Energiepreise, Lieferengpässe, Krieg in der Ukraine: Das verunsichert die Unternehmen hier in der Region, ist aber auf dem Arbeitsmarkt weiter nicht zu spüren. Die Arbeitslosenzahlen sind in den Agenturbezirken Bayreuth-Hof, Tirschenreuth und im Vogtland in diesem Monat allesamt nochmal gesunken. Teils auch auf den niedrigsten Wert in einem Mai, heißt es.

Im Agenturbezirk Bayreuth-Hof gibt es aktuell über 9000 freie Stellen. Theoretisch könnte jeder Arbeitslose also eine Stelle bekommen. Davon profitieren auch Langzeitarbeitslose und Jugendliche. Es gibt nämlich auch einen Höchststand an Ausbildungsstellen. Die Agentur für Arbeit Plauen mahnt allerdings an, dass sich die robuste Lage auf dem Arbeitsmarkt durch die weltweiten Unsicherheiten und Krisen schnell ändern kann.