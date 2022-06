Arbeitslosenzahlen im Juni: Sprunghafter Anstieg durch Ukraine-Geflüchtete

Viele Menschen sind vor dem Krieg in der Ukraine auch zu uns nach Deutschland geflüchtet. Das macht sich nun auch auf dem regionalen Arbeitsmarkt bemerkbar. Die Arbeitsagenturen in der Region sprechen von einem Sondereffekt. Durch den Übergang der Geflüchteten zu den Jobcentern sei die Zahl der Arbeitslosen sprunghaft angestiegen. Ohne diese Entwicklung hätte es im Juni, wie in den Vorjahren, einen Rückgang der Arbeitslosenzahlen gegeben. Geflüchtete aus der Ukraine erhalten seit diesem Monat nämlich Arbeitslosengeld II und sind deshalb bei den Jobcentern gemeldet. Die Nachfrage nach Arbeitskräften sei in der Euroherz-Region jedoch weiterhin hoch. Auch auf dem regionalen Ausbildungsmarkt sind noch viele Stellen unbesetzt.