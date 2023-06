Arbeitslosenzahlen im Juni: Neumeldungen durch Jugendliche und psychisch Erkrankte

Wie immer zum Monatsende gibts heute noch den aktuellen Arbeitsmarktbericht für die Euroherz-Region.

Wie die Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof mitteilt, sind die Arbeitslosenzahlen wieder unter die 10.000er Marke gerutscht. Allerdings nimmt die Dynamik auf dem Arbeitsmarkt ab. Insbesondere melden sich gerade vermehrt junge Menschen unter 25 Jahren bei den Agenturen, da jetzt die Zeit zwischen Schulabschluss und Ausbildungsbeginn ist. Einziger Teil des Sendegebiets, in dem die Arbeitslosenzahlen im Juni gestiegen sind, ist der Landkreis Hof. In der Stadt Hof, in den Landkreisen Wunsiedel, Tirschenreuth und im Vogtland gingen sie nach unten. Die Beschäftigungsquote wächst in allen Agenturbezirken.

Auch interessant: Die Zahl der Neumeldungen bei psychisch bedingten Erkrankungen ist gestiegen, schreibt die Agentur für Arbeit Bayreuth Hof.