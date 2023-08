Arbeitslosenzahlen im Juli: Leichter Anstieg durch Sommer-Effekte

Die Arbeitsmarkt in der Region hat sich im Monat Juli allgemein stabil gezeigt. In den Agenturbezirken Bayreuth-Hof, Tirschenreuth und Plauen haben sich die üblichen saisonalen Effekte und die Sommerferien bemerkbar gemacht. Die Zahl der Arbeitslosen ist leicht angestiegen. Da geht es vor allem auch um Jugendliche, die sich zum Ferienstart arbeitslos gemeldet haben. Jugendliche, die kurz vor Beginn des Ausbildungsjahres noch auf der Suche nach einer Arbeitsstelle sind, haben aber gute Chancen. In den Agenturbezirken gibt es noch viele offene Stellen für die Bewerber. Im Juli haben die Arbeitgeber zudem wieder verstärkt nach Arbeitskräften gesucht. Im Agenturbezirk Bayreuth-Hof war die Nachfrage vor allem in den Bereichen Erziehung und Sozialarbeit hoch.