Arbeitslosenzahlen für Februar: Nur leichter Anstieg

Der Lockdown hinterlässt auf dem Arbeitsmarkt in der Euroherz-Region seine Spuren. Gerade zu Jahresbeginn sah es düster aus – der Februar zeigt sich etwas positiver.

So gabs in den Landkreis Hof und Wunsiedel etwas weniger Arbeitslose als im Januar, in der Stadt Hof und im Landkreis Tirschenreuth ist die Quote leicht gestiegen. Im Februar mussten auch weniger Unternehmen Kurzarbeitergeld in Anspruch nehmen. Das stabilisiert aktuell auch den vogtländischen Arbeitsmarkt – hier kamen 2,1 Prozent mehr Arbeitslose dazu, verglichen mit dem Vormonat, verglichen mit dem Vorjahr sogar 12,5 Prozent.

Die Nachfrage zeigt sich aber reger als zu Jahresbeginn. Im Hofer Land sind vor allem Arbeitskräfte im Gesundheits- und Sozialwesen gefragt.