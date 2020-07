Arbeitslosenzahlen: Ein Hauch von Aufschwung

Wegen der Corona-Krise war die Arbeitslosigkeit zuletzt überall in der Region gestiegen – mit der zunehmenden Entspannung im vergangenen Monat ist sie aber wieder leicht gesunken. Und zwar um 0,1 Prozentpunkte in Stadt und Landkreis Hof, im Vogtland und im Landkreis Wunsiedel sogar um 0,3%. Trotzdem warnt die Agentur für Arbeit Plauen: Der Arbeitsmarkt stehe weiter unter Druck. So wurden im Juni auch weniger freie Stellen gemeldet als noch im Mai. Vor dem Ende des Schuljahres appelliert sie außerdem an die Betriebe, trotz der Krise weiter auszubilden. Laut Sebastian Peine, dem Chef der Agentur für Arbeit Hof-Bayreuth sind aktuell etwa 40% der Beschäftigten im Landkreis Hof in Kurzarbeit.