Arbeitslosenzahlen April: Frühjahrsbelebung, aber weniger Dynamik

Von „leichter Frühjahrsbelebung“ und „Frühjahrsaufschwung“ ist im neuesten Arbeitsmarktbericht der regionalen Agenturen für Arbeit wieder einmal die Rede. Viele Menschen, die hauptsächlich im Freien arbeiten, konnten im April wieder durchstarten. Damit liegt die Euroherz-Region im deutschlandweiten Trend.

Was aber erneut auffällt: die Nachfrage nach Arbeitskräften bleibt verhalten und zeigt sich weniger dynamisch als im Vorjahreszeitraum, bestätigt die Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof. Insbesondere steigt die Zahl der Arbeitslosen durch endende Integrationskurse von Migranten. Das zeigt sich zahlenmäßig vor allem in der Stadt Hof, wo besonders viele Geflüchtete aus der Ukraine Zuflucht gesucht haben. Hier ist die Zahl der Arbeitslosen im Vergleich zum März gestiegen. In den Landkreisen Hof und Wunsiedel, Tirschenreuth und im Vogtlandkreis gab es weniger Arbeitslose als im März.