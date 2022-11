Arbeitslosenzahlen aktuell: Anstieg durch Geflüchtete aus der Ukraine

Ausbildungs- und Studienstart sei Dank ist die Zahl der Arbeitslosen im Oktober in der Euroherz-Region gesunken. In Stadt und Landkreis Hof, im Vogtland sowie in den Landkreisen Wunsiedel und Tirschenreuth gabs verglichen mit dem Oktober vor einem Jahr aber mehr Arbeitslose. Das berichten die regionalen Agenturen für Arbeit. Im Landkreis Wunsiedel sind es zum Beispiel 40 Prozent mehr ausländische Arbeitslose. Das liegt am Zuzug von Geflüchteten aus der Ukraine. Das bestätigt sich auch im Vogtland und im Landkreis Tirschenreuth. Ukrainischen Geflüchteten steht seit dem Sommer schließlich Grundsicherung zu.