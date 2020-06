Arbeitslosenzahl Mai 2020: Anstieg – aber moderat

Die Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie haben die Arbeitslosigkeit in der Euroherz-Region weiter nach oben getrieben – jedoch deutlich moderater als im Vormonat. Trotzdem sind aktuell im Bereich der Arbeitsagentur Bayreuth/Hof über 40 Prozent mehr Menschen von Arbeitslosigkeit betroffen als noch vor einem Jahr. So waren im Mai 12.025 Personen arbeitslos gemeldet, 311 mehr als im April und 3.538 mehr als im Mai 2019. Die Arbeitslosenquote stieg auf 4,7 Prozent. In einem Mai lag die Quote zuletzt 2013 auf gleichem Niveau.

Ähnlich sieht es im Vogtland aus – zwar werden auch hier erste Tendenzen einer Stabilisierung sichtbar, trotzdem sind im Vergleich zum Vorjahresmonat fast 23 Prozent mehr Arbeitslose gemeldet. Die Quote der Agentur für Arbeit Plauen liegt bei 5,8 Prozent – vor einem Jahr lag sie noch bei 4,7 Prozent.

Die Zahl der arbeitslosen Menschen im Landkreis Tirschenreuth blieb im Mai 2020 dagegen annähernd konstant. So waren 1.406 Männer und Frauen von Arbeitslosigkeit betroffen und die Arbeitslosenquote lag weiterhin bei 3,4 Prozent. Im Vergleich mit den Vorjahreswerten allerdings entspricht dies einem Zuwachs um 20,7 Prozent.