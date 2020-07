Arbeitslosengeld beantragen: Jetzt per Selfie-Ident-Verfahren möglich

Entgegen dem Deutschlandweiten Trend, ist die Arbeitslosigkeit bei uns in der Region in diesem Monat etwas gesunken. Trotzdem ist die Stadt Hof in diesem Monat die Stadt in Bayern, die am meisten Arbeitslose zählt. Worauf die Arbeitsagentur Bayreuth-Hof jetzt gleichzeitig hinweist:

Jeder, der Arbeitslosengeld beantragt, muss das normalerweise persönlich vor Ort machen und sich dort so identifizieren. Da das in Pandemie-Zeiten nicht möglich gewesen ist, konnte das auch außnahmsweise telefonisch oder online geschehen. Die Identitätsprüfung muss aber nachgeholt werden. Das geht jetzt mit dem sogenannten Selfie-Ident-Verfahren. Dabei schickt die Arbeitsagentur den Betroffenen einen Brief mit einem QR-Code. Über diesen bekommt man dann mehr Infos, wie man sich so identifizieren kann.