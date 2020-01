Arbeitslosenbilanz 2019: Leichter Anstieg im Dezember

Das Jahr 2019 ist Geschichte – Zeit, Bilanz zu ziehen. Das machen die regionalen Arbeitsagenturen heute – zunächst mit den letzten Zahlen des Jahres. Im Dezember ist die Zahl der Arbeitslosen wie erwartet noch einmal gestiegen.

Das liegt zum Beispiel an den Saisonarbeitern. Die Bau-Branche legt über den Winter überwiegend die Arbeit nieder. Trotzdem ist ein Aufwind auf dem Arbeitsmarkt spürbar. Die niedrigste Quote hatten zum Abschluss des Jahres der Landkreis Hof und der Landkreis Tirschenreuth mit jeweils 2,9 Prozent. Langfristig gesehen hat sich 2019 der Positivtrend weiter fortgesetzt. In allen Gebieten der Euroherz-Region gab es im vergangenen Jahr teils deutlich weniger Arbeitslose als noch im Jahr davor, auch wenn die Dynamik etwas abgenommen hat. Seit 2005 ist die Zahl um gut zwei Drittel zurückgegangen.