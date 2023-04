Arbeitskreis für Geologie und Bergbau: Schlüsselübergabe für Naturparkinfostelle „Kleiner Johannes“

Das Fichtelgebirge ist unter anderem für seinen Bergbau bekannt. Es ist eine Tradition, die es schon seit mehr als 1000 Jahren gibt. In Arzberg können sich Interessierte sogar ein altes Bergwerk anschauen. Möglich gemacht hat das der Arbeitskreis für Geologie und Bergbau im Fichtelgebirge. Den gibt es seit etwa 20 Jahren. Die Mitglieder haben das Bergwerk für die Öffentlichkeit fit gemacht und den Förderturm wieder aufgebaut. Am Mittag haben die Mitglieder des Arbeitskreises ihre Arbeit beendet und die Schlüssel für die Naturparkinfostelle „Kleiner Johannes“ offiziell an den Naturpark Fichtelgebirge übergeben.