Arbeitskreis Deutscher Staatsbäder: Regierung muss finanziell helfen

Wer in der Euroherz-Region ein paar Stunden Erholung sucht, der fährt in die Thermen nach Bad Elster oder Bad Steben. Damit die Staatsbäder aber auch in Zukunft noch existieren, hat der Arbeitskreis Deutsche Staatsbäderstädte in Bad Steben eine Erklärung unterzeichnet. Demnach soll die ambulante Kur gestärkt werden. Die Maßnahme soll bekannter werden und es müsse weniger bürokratische Hürden geben. Die Angebote müssten zudem besser vergütet werden. Die Regierung müsste auch die finanzielle Ausstattung der Deutschen Staatsbäder anpassen. Bund und Länder sollten sich aktiv für den Erhalt der Substanz einsetzen, so die Forderung.