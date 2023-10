Arbeitsbeginn im Landtag: Wer legt los, wer muss noch bangen?

Für Kristan von Waldenfels und Martin Schöffel von der CSU war es am Sonntag ein sicheres Ding: Die beiden haben sich für den Stimmkreis Hof und für den Stimmkreis Kulmbach-Wunsiedel jeweils das Direktmandat im Landtag gesichert. Für sie beginnt heute Vormittag schon die Arbeit im Landtag, zunächst mit einem Treffen der Oberfrankengruppe (09:30 Uhr) – die acht Direktkandidaten aus Oberfranken. Danach gehts zur Fraktionssitzung der CSU. Dabei soll der bisherige Gesundheitsminister Klaus Holetschek zum neuen Fraktionsvorsitzenden gewählt werden.

Relativ sicher ist auch, dass Rainer Ludwig von den Freien Wählern für den Stimmkreis Kulmbach-Wunsiedel wieder in den Landtag einzieht – als einer vor drei Freien Wähler-Abgeordneten aus Oberfranken. Aktuell sieht es außerdem so aus, dass Holger Grießhammer von der SPD für Kulmbach-Wunsiedel über die Liste in den Landtag kann.

Ein Fragezeichen steht noch hinter den AfD-Kandidaten Oliver Koller und Georg Hock. Beide konnten für Hof und Kulmbach-Wunsiedel starke Wahlergebnisse einfahren. Wer aus Oberfranken über die Liste nach München kommt, ist nach aktuellem Stand noch nicht raus.