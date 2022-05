Arbeitsagentur veröffentlicht Mai-Statistik für Bayern

Die Arbeitsagentur in Nürnberg gibt am Dienstag (10.00 Uhr) die bayerische Arbeitsmarkt-Statistik für Mai bekannt. Trotz des Kriegs in der Ukraine rechnen Fachleute damit, dass sich die Frühjahrsbelebung auf dem Arbeitsmarkt weiter fortsetzt. So rechnet Arbeitsministerin Ulrike Scharf (CSU) nach eigener Einschätzung mit einem erneuten leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit. Demnach könnte die Quote um 0,1 Punkte auf 2,8 Prozent sinken. Stichtag für die aktuellen Zahlen war der 12. Mai.

Im April war die Zahl der Arbeitslosen im Freistaat auf 217 575 weiter gesunken. Das waren 5,5 Prozent weniger als im Vormonat und fast 23 Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 2,9 Prozent. Der Bestand an offenen Stellen erreichte mit mehr als 154 000 einen Höchststand und lag deutlich über dem Vorkrisenniveau.