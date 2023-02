Arbeitsagentur: Integration ukrainischer Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt gelingt

Seit einem Jahr dauert der russische Angriffskrieg in der Ukraine nun an. Rund 180.000 Flüchtlinge sind zwischenzeitlich nach Bayern gekommen. In Stadt und Landkreis Hof halte sich über 2.000 ukrainische Flüchtlinge auf. Ein Ende des Kriegs scheint derzeit nicht in Sicht. Das heißt, die Flüchtlinge bleiben länger hier in Deutschland und wollen natürlich auch arbeiten. Die Integration scheint zu funktionieren.

Ukrainische Flüchtlinge können durch EU-Richtlinien eine Aufenthaltserlaubnis bekommen und danach auch arbeiten. Im Oktober 2022 waren bayernweit knapp 60.000 erwerbsfähige Leistungsberechtigte gemeldet. Drei Viertel davon sind weiblich. Arbeitslos gemeldet sind knapp 23.000 Ukrainer. Insgesamt sind in Bayern gut 270.000 Personen arbeitslos, die Ukrainer machen davon also nur einen kleinen Teil aus. Durch die Teilnahme an Sprach- und Integrationskursen und durch die Integration in Arbeit geht die Arbeitsagentur zudem davon aus, dass die Zahl der Arbeitslosen monatlich betrachtet abnehmen wird. Die ukrainischen Kriegsflüchtlinge sind auch wegen des hohen Bildungsniveaus eine große Chance für unseren Arbeitsmarkt, so der bayerische Innenminister Joachim Herrmann.