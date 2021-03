Arbeitsagentur Bayreuth-Hof: Berufsberatung per Video

Was will ich werden? Wo will ich arbeiten? Diese Fragen haben wir uns alle nach der Schule gestellt. Auch heuer stehen wieder viele Schülerinnen und Schüler vor der Entscheidung, welchen Weg sie nach den Abschlussprüfungen einschlagen wollen. Die Berufsberatung der Arbeitsagentur Bayreuth-Hof möchte alle Absolvent*innen dabei unterstützen. Per Video finden trotz anhaltender Pandemie individuelle Beratungsgespräche statt. Mehr Infos gibt’s hier:

Alle wichtigen Informationen dazu und erste Erfahrungen mit der Videokommunikation gibt es hier !

! Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Bayreuth-Hof ist auch telefonisch und per Mail erreichbar:

Agenturweite lokale Rufnummer: 0921 887 100 Servicerufnummer: 0800 4 5555 00 per E-Mail an: Hof.Berufsberatung@arbeitsagentur.de Hier findet ihr ein aktuelle Online Angebote!