Arbeiter wird zwischen zwei Gipskartonstapeln eingeklemmt

Schmidmühlen (dpa/lby) – Ein 40 Jahre alter Mann ist bei einem Arbeitsunfall zwischen zwei Stapeln Gipskartonplatten eingeklemmt worden. Der Arbeiter habe bei dem Unfall am Montag Quetschungen am Bein erlitten, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Zu dem Unfall kam es demnach, weil ein Gabelstaplerfahrer auf dem Betriebsgelände in Schmidmühlen (Landkreis Amberg-Sulzbach) beim Rangieren aus Versehen einen Stapel der Gipskartonplatten nach hinten gestoßen hatte. Da der 40-Jährige in diesem Moment hinter den Platten vorbei ging, wurde er erfasst und gegen einen weiteren Stapel gedrückt.