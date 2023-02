Arbeiter wird beim Baumfällen im Gesicht schwer verletzt

Bei einem Arbeitsunfall in einem Wald im niederbayerischen Bad Birnbach (Landkreis Rottal-Inn) ist ein Mann schwer verletzt worden. Zwei Waldarbeiter waren am Samstag damit beschäftigt, einen Baum mittels einer an einem Lastwagen montierten Winde zu fällen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Fahrzeug hob sich dabei plötzlich. Dabei wurde einer der beiden Männer im Gesicht getroffen und schwer verletzt. Der 72-Jährige kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik.