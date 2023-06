Arbeiter wird bei Feuer auf Neubau-Dach verletzt

Eine brennende Maschine in einem Metall verarbeitenden Betrieb im niederbayerischen Landkreis Passau hat in der Nacht zu Mittwoch zu (…)

Brand in Metallfabrik richtet großen Schaden an

Nach Ammoniak-Austritt Gefahrenmeldung aufgehoben

Weil giftiges Ammoniak in einem Betrieb in Niederbayern austritt, rücken Dutzende Helfer an. Mehrere Menschen werden verletzt. (…)