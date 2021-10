Arbeiter von Baumaschine am Kopf getroffen: schwer verletzt

München (dpa/lby) – Bei einem Unfall auf einer Baustelle in München ist ein 25-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann sei am Dienstag von einer schwenkenden Betonpumpe am Kopf getroffen worden, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Der Arbeiter sei danach von einem zwei Meter hohen Podest in die Baugrube gestürzt. Weil die Baustelle den Angaben zufolge bis zu 30 Meter tief ist, wurde zur Bergung des Mannes eine Höhenrettungsgruppe der Berufsfeuerwehr eingesetzt. Mit Hilfe einer Rettungswanne und eines Baustellenkrans sei es gelungen, den 25-Jährigen aus der Grube zu transportieren. Er kam danach in ein Krankenhaus.

