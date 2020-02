Arbeiter stürzt durch Dachfenster neun Meter in die Tiefe

Lohr am Main (dpa/lby) – Ein Mann ist im Landkreis Main-Spessart auf einem Dach durch Plexiglas eingebrochen und neun Meter in die Tiefe gestürzt. Der Mitarbeiter einer Dachdeckerfirma wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der 33-Jährige war am Freitag zusammen mit einem Kollegen auf dem Dach einer Lagerhalle in Lohr am Main, um dort Blechteile zu montieren. Dabei habe er offenbar übersehen, dass er über einen Plexiglasabschnitt ging, hieß es. Dort brach er ein und landete auf dem Boden der Halle. Er wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.