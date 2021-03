Arbeiter lösen versehentlich Bankräuber-Abschreckung aus

München (dpa/lby) – Bei Installationen in einem Raum mit Geldautomaten haben Arbeiter in München versehentlich eine Rauchbombe zur Abschreckung von Bankräubern gezündet. Der weiße Theaternebel sei an der Hausfassade nach oben gestiegen, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit. Er gelangte durch geöffnete Fenster in eine Klinik und löste am Mittwochmorgen den Feueralarm aus.

Klinik und Bank wurden entraucht, verletzt wurde niemand. Die Arbeiter hätten sich aber mit Sicherheit erschreckt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt.

