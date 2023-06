Ein 31-Jähriger hat sich bei seiner Arbeit in Unterföhring bei München sein Bein eingeklemmt und ist schwer verletzt in ein Krankenhaus gekommen. Er sei am Freitagmorgen mit einem sogenannten Hochhubwagen rückwärts gefahren und gegen die Front eines Gabelstaplers gekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei klemmte er sich sein linkes Bein ein.