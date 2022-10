In Schwaben ist ein 22-Jähriger durch eine 500 Kilogramm schwere Metallplatte schwer verletzt worden. Der Arbeiter eines Unternehmens in Gundelfingen an der Donau (Landkreis Dillingen) wurde an den Beinen getroffen, als die Platte in dem Stahlbaubetrieb an einem Kran angebracht werden sollte und diese dabei plötzlich umkippte. Der Mann sei nach dem Betriebsunfall am Mittwochnachmittag in ein Krankenhaus gebracht worden, berichtete die Polizei am Donnerstag.