Bei einem Sturz von einem Gabelstapler in Schwaben ist ein 30-Jähriger schwer verletzt worden. Der Mann arbeitete am Samstag in Rain (Landkreis Donau-Ries) in rund drei Metern Höhe in einem Korb auf der Staplergabel, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Aus noch ungeklärter Ursache kippte der Korb um und der Arbeiter fiel herunter. Er kam schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.