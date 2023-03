Ein Arbeiter ist bei einem Unfall an einer Drehmaschine im oberbayerischen Landkreis Dachau tödlich verletzt worden. Der 56-Jährige geriet am Freitag in dem metallverarbeitenden Betrieb in Bergkirchen aus noch ungeklärter Ursache in Kontakt mit beweglichen Teilen der Maschine, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Kriminalpolizei hat demnach die Ermittlungen aufgenommen und ein Gutachten zur Klärung des Unfalls in Auftrag gegeben.