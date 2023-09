Arbeiten im Plan: Richtfest an Ochsenkopf-Bergstation

Der Ochsenkopf bekommt ganz neue Seilbahnen. Die neue Seilbahn an der Nord-Seite befindet sich schon im Bau. Ab dem Frühjahr soll dann (…)

20 Millionen Euro braucht die Stadt Hof, um in den kommenden Jahren die maroden Brücken in der Innenstadt zu sanieren. Die Hofer (…)

Die Ankündigung hatte bei den Hofern schon für Ärger gesorgt: Die Luftbrücke am Hofer Bahnhof braucht einen neuen Bodenbelag. (…)

Netzsch-Arena: Das sind die Neuerungen zum Saisonstart

Die Selber Wölfe haben ihre Testspiele in den vergangenen Wochen alle auswärts absolviert. An diesem Wochenende gehts endlich wieder in (…)