Arbeiten im Mödlareuth gehen voran: Deutsch-deutsches Museum plant Millioneninvestitionen

Die deutsch-deutsche Trennung hautnah erleben. Das ist im Deutsch-Deutschen Museum in Mödlareuth möglich.

Der Zweckverband des Museums hat nun den Haushalt für dieses Jahr beschlossen. Für den laufenden Betrieb rechnet das Museum mit Ausgaben und Einnahmen in Höhe von 575.000 Euro. Darunter sind auch die Eintrittsgelder. Hier erwartet das Museum Einnahmen in Höhe von 146.000 Euro. Im Vermögenshaushalt erwartet das Museum dieses Jahr Ausgaben in Höhe von 3,3 Millionen Euro. Das Geld fließt in die Neugestaltung des Außengeländes und die Planungen für das neue Museumsgebäude. Die Bauarbeiten für die Neugestaltung des Außengeländes laufen bereits. Hermann Seiferth, Geschäftsleiter des Zweckverbandes Deutsch-Deutsches Museum Mödlareuth:

Parallel laufen die Planungen für das neue Museumsgebäude. Darin gibt es dann eine neue Dauerausstellung, Vortrags- und Seminar-Räume sowie ein Bistro.