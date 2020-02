Arbeiten für’s schnelle Essen: Fast-Food-Mitarbeiter sollen streiken

„Fast-Food“ heißt es ja deshalb, weil man es so schnell auf dem Teller hat. Darum essen dort viele Menschen mit wenig Zeit, zum Beispiel in der Mittagspause oder auf dem Sprung zum nächsten Termin. Demnächst könnte es bei den großen Ketten aber ungewöhnlich lange dauern. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten hat auch in der Euroherz-Region zu Warnstreiks aufgerufen. Sie fordert mehr Geld für die Mitarbeiter. Die bekommen nämlich oft nur den Mindestlohn. 12 Euro sollten es laut NGG aber mindestens pro Stunde sein. Am Donnerstag und Freitag gehen die Tarifverhandlungen weiter. Bislang hätten die Ketten die Lohnerhöhungen blockiert, so die NGG.