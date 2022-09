Arbeiten bei agilis: Verkehrsunternehmen stellt sich in Marktredwitz vor

Durch das 9-Euro-Ticket hat der Öffentliche Personennahverkehr einen regelrechten Boom erlebt. Die Züge waren teils rappelvoll. Der große Ansturm hat aber auch gezeigt, dass es nicht nur an der Infrastruktur hakt. Den Bahnunternehmen fehlt auch Personal. Zum Tag der Schiene veranstaltet das Verkehrsunternehmen agilis morgen (SA) einen Berufsinformationstag in der Betriebswerkstatt in Marktredwitz. Agilis stellt sich als Arbeitgeber vor, es gibt eine Werkstattführung und eine Zugbesichtigung. Teilnehmende haben zusätzlich die Möglichkeit, mit der Personalabteilung zu sprechen. Solltet ihr Interesse haben, müsst ihr euch vorher anmelden.

Teilnahme ab 18 Jahren

Anmeldung per Mail an folgende E-Mail-Adresse: bahntag@agilis.de

Fragen gerne auch telefonisch unter 0941/ 206 089 301