Die Autobahn GmbH führt Arbeiten an der A72 bei Reichenbach durch. Zwischen Plauen-Ost und Reichenbach wird die Fahrbahn erneuert. Außerdem soll der Autobahnbereich verbreitert werden. Unter anderem sollen auch die Brücken instandgesetzt werden, teilt die Autobahn GmbH in Bayreuth mit. Wegen der Bauarbeiten ist von heute (7.9.) bis 24. September die Anschlussstelle Reichenbach in Fahrtrichtung Hof gesperrt.