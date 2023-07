Im Bahnhofsviertel in Hof müsst ihr ab heute mit Straßensperrungen rechnen. Die Stadtwerke Hof führen ab heute in der Landwehrstraße Wartungsarbeiten am Wasserversorgungsnetz durch. Die Arbeiten dauern bis zum 4. August. In diesem Zeitraum ist die Landwehrstraße an der Kreuzung Orleansstraße bis zur Alsenberger Straße komplett gesperrt. In dem Bereich kann es auch mal sein, dass das Wasser kurzzeitig abgesperrt ist. Darüber würden die Stadtwerke aber nochmal separat informieren.