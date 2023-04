Arbeiten an Wasserleitungen: Ernst-Reuter-Straße nur einspurig befahrbar

In der Weihnachtswoche hat es im Bereich der Ernst-Reuter-Straße in Hof ein kleines Verkehrschaos wegen eines Wasserrohrbruchs gegeben. Die Stadtwerke Hof haben den Schaden gleich reparieren lassen, dabei sind aber weitere Schäden an den Leitungen aufgefallen.

Seit heute Morgen wechselt deshalb eine Baufirma Armaturen und Leitungsteile aus. Dazu ist die Ernst-Reuter-Straße auf nur eine Spur verengt, nach links abbiegen könnt ihr deshalb im Moment nicht. Vom Theater aus kommt ihr auch nicht auf die Ernst-Reuter-Straße, stattdessen müsst ihr den Umweg über die Nailaer Straße nehmen. Die Zufahrt zur Freiheitshalle ist aber weiterhin möglich. Die Arbeiten dauern etwa drei Wochen. Auch die Stadtbusse fahren in dieser Zeit anders.