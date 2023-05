Arbeiten an Wasserleitung: Einschränkungen Am Lindenbühl in Hof

Von der Ernst-Reuter-Straße dürften es die Autofahrer in Hof schon gewohnt sein. Jetzt gibt es die nächste Baustelle wegen Leitungsschäden. Die Stadtwerke Hof erneuern ab heute eine Wasserleitung „Am Lindenbühl“. Konkret betroffen ist der Bereich von der Stelzenhofstraße bis zur Wilhelm-Löhe-Straße. Die Arbeiten dauern voraussichtlich sechs Wochen. Am Lindenbühl gilt in der Zeit ein beidseitiges Halteverbot. Aus Richtung der Stelzenhofstraße wird die Straße zur Einbahnstraße. Die Zufahrt zum TPZ ist aber möglich.

© Stadtwerke Hof