Wenn eine Straße in die Jahre gekommen ist, dann muss sie zur Sicherheit saniert werden. Das passiert ab heute auf der Staatsstraße 2665 zwischen Tröstau und Wunsiedel. Die Sanierungsstrecke beginnt an der Einmündung der B303, geht durch die gesamte Ortsdurchfahrt Furthammer und endet an der Einmündung Schönbrunn. Die Strecke ist ab 7 Uhr für den Verkehr vollgesperrt. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 26. April. Umleitungen sind ausgeschildert.