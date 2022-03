Arbeiten am Stromnetz: Verkehrsbehinderungen in der Ossecker Straße möglich

Auf dem Weg zur Arbeit oder wenn Eltern ihre Kinder in die dortige Kita bringen, ist in der Ossecker Straße im Kreuzungsbereich zur Ernst-Reuter-Straße am Morgen ohnehin viel los: Ab heute kann es dort noch ein bisschen langsamer vorangehen. Die Hofer Stadtwerke arbeiten hier am Stromnetz. Die Ossecker Straße ist daher im Bereich der Kita halbseitig gesperrt, für Fußgänger gibt es einen Notweg. Von den Arbeiten in der Ernst-Reuter-Straße werden Verkehrsteilnehmer weniger merken, es ist nur mit geringfügigen Verkehrsbehinderungen zu rechnen, schreiben die Stadtwerke. In einem weiteren Bauabschnitt stehen dann Arbeiten von der Kreuzung bis zur Admiral-Scheer-Straße an; das betrifft hauptsächlich den Gehweg und ist ohne große Verkehrsbehinderungen möglich. Die Baumaßnahmen dauern voraussichtlich sechs Wochen.